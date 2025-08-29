記者会見する、台風の情報発信を見直す気象庁有識者検討会座長の筆保弘徳氏＝29日午後、気象庁台風の情報発信を見直す気象庁の有識者検討会は29日、発生前から1〜2週間先の台風の状況やシーズンを通した見通しを新たに示すことや、5日先までの進路予報を現状の24時間刻みから6時間刻みにすることを提言した報告書を、同庁に提出した。気象庁は2030年までの順次導入を目指す。住民の早期の備えや自治体の避難情報発令、公共交通機