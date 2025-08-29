2025年、原作絵本の出版から80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」。親子2代でトーマスファンというファミリーも多いのでは？世代を超えて愛され続ける「きかんしゃトーマス」は、時代に合わせて進化を遂げてきた。本記事では、意外と知られていないトーマスの誕生秘話から、現在の2Dアニメーションにいたるまでの変化、さらには80周年を記念して行われた「推しキャラ総選挙」まで、「きかんしゃトーマス」の歴史を徹底紹介！これ