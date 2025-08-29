プロレス解説者柴田惣一の「プロレスタイムリープ」（19）（連載18：郄田延彦vs武藤敬司の熱狂、ヒクソン戦の放送にまつわる裏話を元東スポ記者・柴田惣一が明かした＞＞）1982年に東京スポーツ新聞社（東スポ）に入社後、40年以上にわたってプロレス取材を続けている柴田惣一氏。テレビ朝日のプロレス中継番組『ワールドプロレスリング』では全国のプロレスファンに向けて、取材力を駆使したレスラー情報を発信した。