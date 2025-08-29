先着1000名様に配布 千葉ロッテマリーンズは9月2日(火)から4日(木)の北海道日本ハム戦(いずれもZOZOマリンスタジアム、18時00分)にて、「ALL FOR CHIBA」の一環として、千葉県内各市町村の特産品を3日間連続でプレゼントすることを発表した。 「ALL FOR CHIBA」とは、県内イースタン・リーグの開催をはじめ、学校訪問やベースボールチャレンジ(野球体験教室)など、マリーンズが様々な施策に