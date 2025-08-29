カブス・今永昇太（31）が29日、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に登板し、7回を5安打3失点。今季10度目のクオリティースタートをマークしながら、9勝目はならなかった。【もっと読む】カブス今永昇太「危うい立場」と焦り…ナ・リーグ中地区の大混戦が招く過酷なチーム事情今永が相手の主砲の一発に泣いた。味方打線が1点を先制した直後の一回、チームトップの22本塁打を放っている3番アダメスに真ん中高めの直球を左