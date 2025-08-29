テレビアニメ『野生のラスボスが現れた！』の初回放送日が10月4日（TOKYO MXほか毎週土曜後10：30）に決定。あわせてPV第2弾が公開され、エンディング・テーマが長瀬有花による「ミギヒダリ」となったことが発表された。【場面カット】かわいい！豊満ボディ越しに頬染める困り眉のアリエス本作は、シリーズ累計140万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジーが原作（原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案