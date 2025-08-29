高松地方裁判所観音寺支部 刑法などの改正で懲役刑と禁錮刑に代わって2025年6月に導入された「拘禁刑」の判決が高松地裁で初めて言い渡されました。 傷害と器物損壊の罪で判決を受けたのは、岩手県宮古市の元アルバイト従業員の男（21）です。 起訴状などによりますと男は2025年6月、観音寺市の会社の寮で、同僚男性（当時30歳）に顔を殴るなどの暴行を加えて14日間のけがをさせた上、男性のスマホとノートパソ