お笑い芸人の有吉弘行（51）が29日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。「結婚の報告をしに行ったのは高田先生だけ」と明かした。低迷期に中継リポーターとして同番組に出演し、再ブレークのきっかけをつかんだ有吉。今回は20年ぶりの出演となった。パーソナリティーの放送作家・高田文夫氏について「結婚の報告をしに行ったのは、高田先生だけですよ」と告白。高田氏は「