お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が29日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。相方へのプレゼント事情を打ち明けた。この日はダンスボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐、元放送作家・鈴木おさむ氏とともにトークを展開。白濱は、グループ内での誕生日プレゼント事情について「プレゼントをあげるって感覚がなくなってきましたね。最初の頃はちゃんとあげてたんですけ