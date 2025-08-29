上野ファームってどんな場所？JR旭川駅から車で約30分のところにある「上野ファーム」は、北海道らしい四季の移ろいを肌で感じられるガーデンスポットです。もともと農場だったこの場所を、ガーデンデザイナーの上野砂由紀さんが手がけ、イングリッシュガーデンをベースに北海道の気候風土に合わせた独自のガーデンスタイル、「北海道ガーデン」を築き上げました。「上野ファーム」は代々続く米農家でしたが、1983年のお米の個人販