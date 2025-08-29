香港メディアの香港01は27日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の米中への対応を巡り、「李氏の『分身の術』、トランプ氏を喜ばせた後、習氏を招けるか」とする記事を掲載した。記事はまず、李氏は大統領就任からわずか82日間で旋風式外交攻勢をかけたと言及。「慣例を打破して米国より先に日本を訪れ、その後米ワシントンに飛んでトランプ大統領と会談すると同時に、特使を中国に派遣して『バランス外交』を展開した」とする