「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）阪神、ＤｅＮＡで活躍した大和氏が、阪神のユニホームを着て甲子園のグラウンドに登場。ファンからは歓声がわき起こった。この日は球団創設９０周年の特別イベント「タイガースＯＢによるファーストピッチセレモニー」に登場。他にも佐野仙好氏、久慈照嘉氏、浜中治氏、関本賢太郎氏が参加した。大和氏は高卒で阪神に入団し、類いまれな守備力で阪神ファンを魅了。それだけに現地の阪