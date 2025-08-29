その完成度はまさに「世界基準」。8代目ゴルフの進化版「8.5」は、外観こそ控えめなリフレッシュながら、巨大ディスプレイや先進装備を搭載し、走りの質感も着実に向上。ディーゼル版では静粛性や快適性が際立ち、操縦性も深化。Cセグメントハッチバックの理想像としての存在感を改めて示している。 その完成度はまさに「世界基準」！ フォルクスワーゲン ゴルフ SPEC【TDIアクティブ・アドバンス】●全長×全幅×全