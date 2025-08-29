来年春のセンバツ甲子園につながる高校野球・秋の県大会の予選がスタートしました。29日は9試合が行われ、今年夏の甲子園に出場した金足農業は湯沢との初戦に臨みました。柴田アナウンサー「夏の甲子園全日程終了から1週間も経たないうちに、今度は来年春のセンバツ甲子園出場を目指した戦いが始まっています」2つの合同チームを含めた33チームで争われる秋の県大会の予選。1次予選を勝ち上がった8チ}