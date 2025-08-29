TOMORROW X TOGETHERが、10日22日にリリースする日本3rdアルバム『Starkissed』の1つ目のコンセプト“Alight”のビジュアルとコンセプトクリップを公開した。 （関連：【映像あり】TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバム『Starkissed』の1つ目のコンセプト“Alight”のコンセプトクリップ） 本作は、幸せだった安全地帯を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。1つ目のコ