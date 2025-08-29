２９日の日経平均株価は前日比１１０円安の４万２７１８円と３日ぶりに反落。一時２００円を超える下落となり、大引けにかけては値を戻す動きもみせたが、模様眺め姿勢は強かった。来週からは９月相場に突入する。８月は前半の日米決算発表に続き、２２日の「ジャクソンホール会議」、２７日のエヌビディア＜NVDA＞の決算発表とビッグイベントが続いた。 ９月は１６～１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）