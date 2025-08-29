岡山県でバスを運行する岡山電気軌道、両備ホールディングス、中鉄バス、下津井電鉄、備北バスの5社はきょう(29日)、最低運賃を160円に変更する共同経営計画を国土交通省に申請しました。 【写真を見る】両備HDや岡山電気軌道などバス会社5社が共同経営計画を国土交通省に申請認められれば10月1日から5社ともに最低運賃160円に 複数事業者での運賃改定に必要な独占禁止法特例法の許可を求めるもので、認められればバス会