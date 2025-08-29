関西電力は、美浜・高浜・大飯の３原発の使用済み核燃料をめぐり、遅くとも「２０３５年末まで」に、福井県外の中間貯蔵施設への搬出を開始する方針を、県に伝えました。関西電力は８月２９日、福井県にある美浜・高浜・大飯の３原発に蓄積されている「使用済み核燃料」について、県外の中間貯蔵施設への搬出を、遅くとも２０３５年末までにスタートする方針を福井県に伝えました。福井県は長年、使用済み核燃料の「県外搬出