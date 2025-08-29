日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円００～０２銭と前営業日に比べ１６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円６１～６５銭と同２７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７４～７６ドルと同０．００３１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS