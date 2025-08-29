【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Charaがデビュー満34周年を迎え、35周年イヤーがスタート。9月にシングル「Lush Life」を配信リリース、11月にChara自選によるラブソング・ベストアルバム『The Love Songs of Chara “Lush Life”』のリリースが決定した。 ■特設サイトとティザー映像も公開 1991年9月21日にシングル「Heaven」でデビューして以来、オリジナリティ溢れる楽