【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第585回に、汐れいらが登場（※8月29日22時よりプレミア公開）。 ■『FLASH THE FIRST TAKE』出演に続き『THE FIRST TAKE』本編に初登場 澄んだ歌声と生々しくもドラマチックな歌詞で人々の感情を揺さぶるシンガーソングライター、汐れいら。『FLASH THE FIRST TAKE』への出演はあったが、このたび本編に初登場。 SNS総再生回数2億3,0