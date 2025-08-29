ACMファミリーシアター『大どろぼうホッツェンプロッツ』が11月23日から茨城・水戸芸術館ACM劇場にて上演される。 本作は、50年以上、世界中の子どもたちに愛されてきた名作を、水戸芸術館ACM劇場のファミリーシアターとして舞台化したもの。二人の少年が、知恵と勇気で大どろぼうをつかまえる笑いとスリルがいっぱいの物語だ。前回上演時に、子どもたちを熱狂させた舞台が、さらにパワーアップ