Insta360Japan（東京都中央区）は、ポケットサイズのカメラ「GO Ultra」を2025年8月21日、発売した。本体重量53グラムで、スマートウォッチと同等サイズ。内蔵マグネットベースにより、磁気ペンダントやマグネット式クリップを使って、完全ハンズフリーで撮影できる。単体使用で70分撮影可能前のモデルと比べて221％大型化した1/1.28インチセンサーと、新たに開発した5nm（ナノメートル）AIチップを搭載し、非常に滑らかで高精細な