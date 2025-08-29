【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、8月25日から28日にかけて、日本3rdアルバム『Starkissed』のひとつめのコンセプト「Alight」を相次いで公開した。 ■白鳥の翼を脱ぎ捨て、現実に向き合おうとする少年たち 日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Santuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められた作品。 ひとつめのコンセプト「Alig