サウナ×スナックの異例コラボ！ 「サウナスナックかなこ」はどんなところ？「サウナ」と「スナック」、一見するとまるで違う世界に思えるこのふたつが、実はとても近い場所にあるかもしれない。そう思わせてくれた驚きのサウナに出合いました。2024年10月にオープンした「サウナスナックかなこ」。京急青物横丁駅からわずか徒歩約1分。黒塗りの民家に、ひときわ目立つ真っ赤な扉が目に入りました。看板はないけれど、何かがある予