韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「립밤（リッバム）」の意味は？「립밤（リッバム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、唇を守るための必須アイテムです。「립밤（リッバム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「リップバーム」でした！