本日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）は、スタジオジブリ不朽の名作『もののけ姫』。1997年に公開されてから四半世紀以上が経ち、日本国内ではもちろん、海外でも高い評価を受けてきた。今回は、公開当時の海外の反応や評価、そして近年のレビューサイトでの声などを紹介する。【写真】『もののけ姫』（1997年）フォトギャラリー2020年2月、スタジオジブリ作品が初めて海外のNetflixで一斉配信された（北