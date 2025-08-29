ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は28日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子ポーランド代表のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキングで堂々の1位に君臨しているポーランド。ネーションズリーグ2025（VNL）でも見事優勝を果たした。 9月12日（金）に開幕する世界バレーでも優勝候補筆頭のポーランドは、