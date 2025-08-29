愛知県蒲郡市の市役所が、45年にわたって違法建築状態だったことがわかりました。蒲郡市によりますと、1980年に建てられた市役所の新館が、周辺の住宅地に3時間以上影を落としてはいけないとする建築基準法の「日影規制」に違反する状態になっていました。2023年9月に駐車場の工事のための準備をしていたところ、市役所の本館と新館が本来設計された位置よりも西に3.8メートルずれて建てられていることが判明したとい