石川県内は、29日も厳しい残暑に見舞われ、各地で気温が30度以上の真夏日となりました。週明けにかけて猛烈な暑さが予想されていて、この先も熱中症対策を心がけてください。29日の最高気温は小松と加賀中津原で33.8度、金沢と白山河内で33.3度など、11すべての観測地点で気温が30度以上の真夏日となりました。金沢市内は午前中から蒸し暑く、観光客が日傘や冷たい飲み物を手に散策を楽しんでいました。愛知からの観光客「暑いです