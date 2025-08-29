着こなしの鮮度UPを狙うなら、膝丈のパンツは要チェックかも。トレンドアイテムとして気になりつつも、取り入れるのが難しいと感じている人も多いのでは？ 太ももは隠せるすっきりとしたシルエットで、カジュアルにもきれいめにも振れる優秀アイテムです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフが着こなす「膝丈パンツコーデ」をご紹介。一気におしゃれ見えしそうだから、ぜひ参考にしてみて。 オフィス使い