29日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台近辺で取引された。午後5時現在は前日比16銭円高ドル安の1ドル＝147円00〜02銭。ユーロは27銭円安ユーロ高の1ユーロ＝171円61〜65銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げに踏み切るとの観測から、ドルを売って円を買う動きが優勢となった。午後に入ると、利益確定を狙った投資家らの円売りドル買いも入った。市場では「月末ということもあり、取引は限られていた