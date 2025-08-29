ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。シンガーソングライター・吉澤嘉代子さまとの対談を終えて…「氷の奥歯」、聴ける日が待ち遠しい♪吉澤嘉代子さんの魅力はたくさんあるけれど……楽曲のことを語るとき、私は歌詞について考えることになります。やはり詞先で作られているらしい。そして対談中、嘉代子さんはどの流れだったか忘れてしまったけれど、ふと「魅了されて、」と言いました。なんだかそのとき私はとても納