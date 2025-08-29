これは筆者の実体験のお話です。仕事の準備と家事を済ませ、自転車で息子を幼稚園に送る朝は、時間に追われていつもバタバタ。ある日「歩いて行きたい」「自転車に乗りたくない」と言い出した息子に対して、わがままを言っているのかと思っていたら、実は……。 自転車でダッシュする朝 時間に追われ、息子を急かして幼稚園に登園していた頃は、息子の気持ちが見えていませんでした。時間がない日は今でも自転車ダッシュ