客室利用時間は朝5時から翌14時まで！仮装準備イメージハロウィーンシーズンが近づいてきました！ テーマパークで仮装を楽しむ方もたくさんいますよね。そんな方々におすすめしたいのが、「1955 東京ベイ by 星野リゾート」の宿泊プラン「Halloween 33h Stay Plan」。2024年に初めて販売し、なんと200人を超える方が利用したそう。人気の秘密は、客室の利用時間。通常は15時チェックイン、翌日11時チェックアウトのところ、朝5時チ