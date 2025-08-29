味の素のビクトリープロジェクトがサポートする２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２９日、味の素グループ大阪支社で社員らと交流し、２６年２月のミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得を誓った。同社のサポートを受け始めたのは７月末。３月の世界選手権で代表選手全員が食事などの援助を受けたのがきっかけだという。「スタミナ切れの不安もなく、安心感は大きかった」と、女子シングルで銀メダル