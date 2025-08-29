２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１６銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円００〜０２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７１円６１〜６５銭で大方の取引を終えた。