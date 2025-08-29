8月28日、『三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE』メンバーの今市隆二から暴行、脅迫を受けたタクシー運転手の代理人弁護士が、双方間で示談が成立したことを発表した。【写真】「よくこんな決めポーズで」大荒れした、“事件後”の今市のSNS投稿事件が起きたのは4月上旬、飲酒後に知人男性と乗車したタクシー車内で運転手に対して、今市が運転席と後部座席を仕切るアクリル板を殴る、腕を引っ張るなどの暴行を加えたとい