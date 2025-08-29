ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、フードデリバリーサービスから着想を得た、プライベートサービスを提供する店舗「みこすり半道場」に潜入調査した。（2022年2月14日放送）【映像】店長が女性キャストの新人講習をする様子（実際の映像）「みこすり半道場」は、通常のプライベートサービスのようにキャストの待機所を持たず、女性が徒歩や自転車などの交通手段で客の元へと直接向かう。