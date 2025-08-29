宮内庁は公式インスタグラムなどの広報費は今年度から倍増となる約5300万円を盛り込んだ来年度予算の概算要求を発表しました。宮内庁は2024年4月にインスタグラムの公式アカウントを開設し、フォロワーは210万人を超えています（※2025年8月29日現在）。インスタでは天皇皇后両陛下の活動に加え、8月から秋篠宮家などの皇族方の活動も紹介していて、2026年度は撮影の委託費など2025年度から倍増となる約5300万円を計上しています。