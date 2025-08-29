地中に埋められた水道管の劣化を、地面を掘らずに調べる実証実験が9月1日から、福岡市で始まります。その仕組みが29日、公開されました。 ■平石千夏記者「列をなして動くこちらの機械、地上から地中の状況を調べます。」公開されたのは、地上から土壌の腐食の進みやすさを測り、埋設された水道管がどれだけ劣化しているかを推定する機械です。送信機と受信機が電気を受け渡ししながら進むことで、場所ごとに地中の電気の通りや