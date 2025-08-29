8月30日に放送を控える『24時間テレビ』（日本テレビ系）。目玉企画のチャリティーマラソンは例年ランナーのゴールシーンが感動を呼ぶが、今回は別の意味でも注目が集まっていて……。今回のチャリティーマラソンでランナーを務めるのは、SUPER EIGHTの横山裕（44）。放送に先んじて行われた囲み取材で横山は「思いをこめて走ります」と気合十分に語った。しかしその思いとは裏腹に、放送日には猛烈な暑さが関東を襲うと予報されて