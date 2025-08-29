女優・山本舞香の最新ルックスにたくさんの反響が寄せられた。２９日にインスタグラムを更新。東京・渋谷区にオープンした「カルバン・クライン原宿」で行われたフォトコールイベントに出席した際の写真をアップし、英語で「この忘れられない瞬間に立ち会えて本当に光栄でうれしい」と感想をつづった。ヘソ出しスタイルを披露。極薄ウエストが際立ち、フォロワーは「スタイルよすぎる」「ボディーラインも美しい」「装いが、