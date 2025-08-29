カラバオカップ2回戦で実質4部のグリムズビー・タウンにまさかの敗北を喫し、批判にさらされているマンチェスター・ユナイテッド。早くもルベン・アモリム監督に山積みの問題が降りかかっている。問題のひとつは中盤かもしれない。中盤のコントロール不足は常に問題となっており、機動性の乏しさや守備強度も解決する必要がある。マンUのレジェンドであるガリー・ネビル氏とロイ・キーン氏も、マンUの中盤の問題について『The Over