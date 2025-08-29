◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）巨人は２９日、阪神戦のスタメンを発表した。若林楽人外野手が「８番・中堅」でスタメン出場する。５試合ぶりの先発起用となった男に期待がかかる。先発マウンドは山崎伊織投手。今季１０勝目を狙う右腕の投球に注目が集まる。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・右翼丸２番・二塁吉川３番・遊撃泉口４番・三塁岡本５番・捕手岸田６番・左翼キャベ