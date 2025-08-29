◆パ・リーグ西武―オリックス（３０日・ベルーナドーム）オリックス・川瀬堅斗投手が、３０日の西武戦（ベルーナドーム）でプロ初先発することが発表された。１９日の再昇格後は３試合で５回無失点と安定感が光り、２３日の楽天戦（楽天モバイルパーク）ではプロ初勝利を挙げた５年目右腕。今季２度目となるブルペンデーの先陣を切ることが決まり「先発をやるからには勝ちます。ノーヒットノーランします（笑）」とジョーク？