◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２９日・エスコンフィールド）【楽天】１（中）辰己、２（遊）村林、３（三）フランコ、４（二）黒川、５（指）ボイト、６（一）鈴木大、７（左）ゴンザレス、８（捕）堀内、９（右）武藤、▽（投）＝荘司【日本ハム】１（左）水谷、２（二）石井、３（三）郡司、４（指）レイエス、５（一）野村、６（捕）田宮、７（右）万波、８（中）五十幡、９（遊）水野、▽（投）＝北山