Ｊ１町田は２９日、東京・町田市内で川崎戦（３１日・Ｕ等々力）に向け、非公開で練習を行った。日本代表の米国遠征メンバーに、町田からは望月ヘンリー海輝が選出された。２６年北中米W杯のシミュレーションともなるメキシコ戦（９月７日）と米国戦（１０日）。黒田剛監督は「不動のレギュラーを取って」とエールを送った。望月は身長１９２センチの大型ウィングバック（ＷＢ）で、これまで昨年１０月の２６年北中米Ｗ杯ア