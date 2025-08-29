演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が29日、X（旧ツイッター）を更新。9月7日、Jリーグ柏レイソル対横浜F・マリノス戦でのスペシャルライブ決定を報告した。柏レイソルの公式Xが「演歌歌手の辰巳ゆうとさんによるスペシャルライブ開催が決定」と告知。「辰巳さんの代表曲の1つである『迷宮のマリア』が、今季から垣田裕暉選手の応援歌の原曲となっていることがきっかけで今回のご来場が実現しました」とした。当日は「迷宮のマリア」（垣