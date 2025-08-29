警察官などをかたるうその電話を受けた五泉市の70代の男性が、8月28日までに現金合わせて900万円をだましとられる被害がありました。発覚のきっかけは警察と情報連携している銀行からの連絡でした。警察によりますと8月7日頃、男性の自宅にインターネット関連サービス会社を名乗る男から電話があり「重要な話があるから電話を切らないでほしい」と言われ、その後、警視庁の警察官を名乗る男に電話が代わり、「マネ